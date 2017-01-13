الرئاسي الليبي يكلف وحدات جيش بحماية مقرات الدولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – كلّف المجلس الرئاسي الليبي وحدات من الجيش بضبط الأمن والتصدي لأي محاولة للسيطرة على مقرات الحكومة، بعد سيطرة القوات التابعة لحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل على 5 وزارات، منها وزارة الدفاع.

وجاء التكليف خلال اجتماع طارئ لرئيس المجلس الرئاسي المكلف أحمد امعيتيق مساء أمس الخميس، مع وزير الدفاع بحكومة الوفاق المهدي البرغثي، ورئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع، وممثلين عن رئاسة أركان القوات البرية، ومنطقة طرابلس العسكرية، وغرفة عمليات تأمين طرابلس، تم خلاله مناقشة الأحداث التي حصلت في العاصمة طرابلس ظهر الخميس.

وأصدر وزير العمل والتأهيل علي قلمه محمد بياناً أدان فيه "اقتحام مقر الوزارة الذي يدل على عدم الشعور بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، ويزيد من احتقان الوضع الراهن"، داعيا "الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن، وإرساء دعائم الأمن والامان، ووضع أساسيات دولة السيادة والقانون".