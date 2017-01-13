ارجاء الإجتماع بين عباس وهولاند بانتظار الإتصال بادارة ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند على تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها عباس إلى العاصمة الفرنسية باريس غدا إلى ما بعد اسبوعين.

وبهذا الصدد، قال مسؤول فلسطيني لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن "تأجيل الزيارة تم من أجل افساح المجال أمام فرنسا للمزيد من الإتصالات مع الأطراف بعد المؤتمر الدولي للسلام"، بما في ذلك "الإتصال بالإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب".

واضاف المسؤول أن "الرئيسين اتفقا على اللقاء بعد اسبوعين من اجل تقييم نتائج المؤتمر ووضع تصور للدفع بالعملية السياسية للأمام".

وقد كان من المقرر أن يصل الرئيس الفلسطيني إلى باريس غدا، على أن يلتقي هولاند يوم الإثنين.

ومن المزمع أن ينعقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس يوم الأحد لبحث دفع حل الدولتين واستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية برعاية دولية.

وقد عارضت إسرائيل المؤتمر بشدة ورفضت المشاركة في أعماله او حتى لقاء الرئيس عباس على هامشه.