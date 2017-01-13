حزب ايطالي: دهشة لفرار مدير جهاز الاستخبارات الداخلية من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب حزب ايطالي عن دهشته بسبب فرار مدير جهاز الاستخبارات الداخلية الايطالي من ليبيا.

وأضاف أعضاء مجلس النواب من حزب (خمس نجوم) المعارض، "بلغنا وللأسف الخبر غير المعقول عن اضطرار مدير جهاز الاستخبارات الداخلية إلى الفرار من ليبيا خلال اجتماع في البلاد"، وأردفوا "إن هذا يحدث بعد بضعة أيام من زيارة وزير الداخلية ماركو مينّيتي لـ(رئيس الوزراء في حكومة الوفاق فائز) السراج"، وهو "شخص لا يمكنه حتى ضمان أمن محل إقامته في ليبيا".

وأضاف برلمانيو (خمس نجوم)، "طلبنا من اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، ومن لجنة رقابة نظام أمن المعلومات، أن تقدمان إحاطة في أقرب وقت لرئيس الوزراء جينتيلوني، حال خروجه من المستشفى"، وكذلك "وزيري الخارجية أنجيلينو ألفانو والداخلية ماركو مينّيتي"، فضلا عن "مدير جهاز الاستخبارات الداخلية نفسه".

وتابع البرلمانيون المعارضون "إن ليبيا كانت استراتيجية دائما بالنسبة لبلادنا"، لكن "حكوماتها الأخيرة أخطأت كل خطوة أقدمت عليها بكل معنى الكلمة". واختتموا بالقول "إن حركة (5 نجوم) تأمل بأن يتم حل الأزمة بأقرب وقت ممكن، واستعادة تعاون متبادل صحيح ومثمر بين بلدينا"، ولا سيما "لحل مشكلة الهجرة الكبيرة".