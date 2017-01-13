البابا للشباب: بناء عالم أفضل ممكن بفضلكم أيضا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس مخاطبا الشباب، إن "بناء عالم أفضل يمكن أن يتم أيضا بفضلكم، بكرمكم وبرغبتكم بالتغيير".

وفي رسالة وجهها البابا للشباب بمناسبة عرض وثيقة "مسودة لأجل الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لسينودس الأساقفة"، المقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وتواجه قضية الشباب"، والتي قدمت صباح الجمعة في الفاتيكان، استذكر يوم الشبيبة العالمي في تموز/يوليو الماضي، قائلا "في كراكوف، في الجلسة الافتتاحية لليوم العالمي للشباب الماضي، سالتكم عدة مرات إن كان بالإمكان أن تتغير الأمور؟، وكنتم تصرخون بصوت مدوّ مجيبين: نعم".

وتابع "تلك الصرخة نابعة من قلبكم الشباب الذي لا يحتمل الظلم، ولا يمكنه الرضوخ لثقافة الإستقصاء، ولا يستسلم لعولمة اللامبالاة". وأردف "اصغوا لتلك الصرخة التي تعلو من دواخلكم"، وحتى "عندما تشعرون كالنبي إرميا، بقلّة الخبرة لنعومة أظفاركم، فالله يدفعكم للذهاب الى حيث يرسلكم، قائلا: لا تخف لأني أنا معك لأحميك".

وحث البابا الشباب "إسماع صرختكم، وجعل صداها يتردد في المجتمعات ويصل الى مسامع الرعاة". وأردف "كان القديس بندكت النيرسي (480 ـ 543) يحث رؤساء الرهبنات على استشارة الشباب أيضا قبل اتخاذ أي قرار مهم"، لأنهم "الرب غالبا ما يختار الأصغر سنا ليكشف له أفضل الحلول". واختتم بالقول "هكذا، من خلال مسيرة السينودس هذا، نود أنا وإخوتي الأساقفة أن نصبح أكثر مشاركة في فرحكم".