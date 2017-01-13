ألفانو يترأس اجتماع وكالة إيرينا بأبو ظبي ويلتقي نظيره الاماراتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن وزير الخارجية انجلينو ألفانو سيغادر الى العاصمة الإماراتية أبو ظبي ليترأس غدا السبت الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، التي ترأس إيطاليا دورتها خلال العام الحالي.

وقبيل الافتتاح الرسمي للجمعية العمومية للوكالة الأممية، سيلتقي ألفانو مديرها العام، عدنان أمين. كما سيجتمع رئيس الدبلوماسية الايطالية في وقت لاحق مع نظيره الاماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومن ثّم يحل ضيفا على ولي العهد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

في نهاية الاجتماعات الرسمية، يغادر ألفانو العاصمة أبو ظبي منوجها إلى مدينة دبي، لعقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي جالية رجال الأعمال الايطاليين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام الزيارة يوم الأحد المقبل، سيتفقد وزير الخارجية الايطالي فرقة العمل الإيطالية في قاعدة المنهاد الجوية الاماراتية.



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Minhad