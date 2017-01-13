مصادر: إسرائيل استهدفت مباني للرادار بمطار المزة ومقراً للفرقة الرابعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أهلية في العاصمة السورية دمشق، إن الغارات الجوية التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي على مطار المزة العسكري "استهدفت مباني الرادار والإشارة ومستودعات للذخيرة"، وكذلك "استراحة تابعة لشقيق رأس النظام السوري".

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن "الغارات الجوية التي قام بها الطيران الإسرائيلي على مطار المزة العسكري، تسببت بدمار كبير بمبنيي الإشارة والرادار في المطار، كما أدّت لدمار جزئي لمهاجع النوم المخصصة للعناصر الذين يخدمون في المطار، واستهدفت أيضاً مستودعات للذخيرة في المطار، وأكّدت سقوط عدد من القتلى والجرحى"، لم يُعرف عددهم.

وتحدثت المصادر عن استهداف مناطق أخرى بالإضافة للمطار العسكري، وقالت إن من بينها "الاستراحة التابعة لشقيق رأس النظام العميد ماهر الأسد، الضابط المسؤول في الحرس الجمهوري"، فضلًا عن "قصف قاعدة دفاع جوي في منطقة يعفور غرب العاصمة السورية، قام الروس بتحديثها قبل عدة أشهر، ما أسفر عن مقتل عدد من ضباط النظام الذين كانوا بداخلها".

وكان سلاح الطيران الإسرائيلي، قد قام بعد منتصف ليل الخميس، بسلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المواقع العسكرية التابعة للنظام السوري في دمشق وحولها. وكعادتها لم تؤكد السلطات في الدولة العبرية رسميا شنها هذه الغارات.

وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة للنظام بياناً قالت فيه إن "الطيران الإسرائيلي قام بإطلاق عدة صواريخ من شمال بحيرة طبريا، سقطت في محيط مطار المزة غرب دمشق ما أدى لنشوب حريق في المكان"، دون ان تذكر تفاصيل الخسائر أو الأماكن التي تم استهدافها، واتهمت إسرائيل بأنها "تُحاول يائسة دعم المجموعات الإرهابية".

ويأتي القصف الجديد لأهداف عسكرية تابعة للنظام السوري بعد نحو شهر من قيام الطيران الإسرائيلي بشن غارات مشابهة استهدفت حواجز عسكرية لميليشيات حزب الله اللبناني في محيط مدينة الزبداني بريف دمشق، وقافلة أسلحة كانت في طريقها من سورية إلى مخازن الحزب في لبنان، بالإضافة إلى قصف مخازن أسلحة تابعة للفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري.

وتتهم إسرائيل النظام السوري "بتسهيل مرور الأسلحة والصواريخ من إيران عبر سورية إلى حزب الله اللبناني"، عبر مسالك جبلية في منطقة القلمون المحاذية للحدود اللبنانية.

ووفق مصادر عسكرية، فقد استخدمت إسرائيل هذه المرة ولأول مرة طائرات قتالية من نوع (أف 35)، التي لا يمكن كشفها بالرادارات.