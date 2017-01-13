إمام فلورنسا: ألبوم أسرة الإسلام يضم داعش أيضا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال إمام فلورنسا ورئيس اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا، عز الدين الزّير إن "في ألبوم عائلة الإسلام يجب علينا أن نضع الإرهابيين أيضا".

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الجمعة، أضاف الزّير أنه "يجب علينا الإبلاغ عن الإرهابيين كما فعل الناس مع الألوية الحمراء"، التنظيم الإرهابي الذي تأسس في ميلانو عام 1970، مؤكدا أن هذا "يعدّ التزاماً أخلاقيا".

وتابع "قمنا منذ سنوات عديدة بكتابة وثيقة تنص على أن مسلمي إيطاليا يعارضون الإرهاب"، وهي "تمنع تقديم الدعم لهؤلاء الناس، سواء أكان ماديا، لوجستيا، لفظيا أو معنويا"، مبينا أن "النص يكاد يكون منسوخا من وثائق تيار اليسار ضد الألوية الحمراء"، وأردف "لقد درسنا هذه الأمور، وكيف أن الايطاليين حاربوا الإرهاب في الماضي، الأحمر على وجه التحديد".

كما تحدث إمام فلورنسا عن مشروع اجتثاث التطرف في السجون، قائلا "في الوقت الراهن، هناك ما لا يقل عن مائة مرشد سيئ في السجون الإيطالية"، وهناك "قيد البدء، مشروع تجريبي مع مديرية الشرطة الجنائية، يضم 13 إمام تم تعيينهم من قبلنا ووافقت عليهم وزارة الداخلية"، والذين "سيوزعون على ستة سجون إيطالية في فلورنسا، ميلانو، تورينو، كريمونا، فيرونا ومودينا"، مؤكدا "ضرورة إقامة مشاريع لاجتثاث التطرف، فهؤلاء الارهابيين كالسرطان في العالم".

وخلص رئيس اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية الى القول إن "الحرب المقدسة كانت في عهد الحروب الصليبية، وإن تم التطاول على ديانة ما فهناك القضاة والمحاكم، وهذا أمر واضح."