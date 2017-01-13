مسؤول فلسطيني: نريد سقف زمني 3 سنوات للتفاوض والتطبيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال مسؤول فلسطيني إن الفلسطينيين يقترحون فترة ثلاث سنوات كسقف زمني من أجل إنهاء المفاوضات مع إسرائيل وتطبيق الإتفاق.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء "نحن نقترح فترة 3 سنوات للإتفاق وتطبيق الإتفاق ونأمل أن يتم اعتماد هذا السقف الزمني ضمن البيان الختامي للمؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد في باريس يوم الأحد".

وحدد المجدلاني 3 أسباب تجعل المؤتمر الدولي للسلام مهما من الناحية الفلسطينية، حيث قال " أولا، يعيد الإهتمام بالقضية الفلسطينية ويعيدها إلى الإجندة الدولية باعتبارها اولوية. ثانيا، يعيد الإعتبار لحل الدولتين الذي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاهدا شطبه من خلال الإستيطان وغيرها من الممارسات الإسرائيلية. ثالثا، هو يحقق مظلة دولية للعملية التفاوضية بعد فشل الإدارة الأمريكية على مدى السنوات الماضية في إدارة عملية متوازنة نتيجة تفردها وانحيازها إلى إسرائيل".

ورجح المجدلاني أن البيان الذي سيصدر عن مؤتمر باريس "سيؤكد على مرجعيات عملية السلام بما فيها قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين"، وقال "يهمنا أن تكون هناك آلية للمتابعة والمراقبة سواء ما يتعلق بالتوصل إلى الإتفاق او تطبيق هذا الإتفاق حال التوصل اليه".

وأضاف "لا نريد موتمر ينتهي مع صدور البيان الختامي وإنما أن تكون هناك آلية دولية واضحة لمتابعة التنفيذ".

وينعقد المؤتر الدولي للسلام يوم الأحد بمشاركة وزراء خارجية أكثر من 70 دولة إضافة إلى 4 مؤسسات دولية.