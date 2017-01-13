ألفانو يؤكد لعباس تأييد روما لحل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن "لقاء ودياً، جمع اليوم الوزير ألفانو بالرئيس الفلسطيني محمود عباس"، في روما، حيث أكد ألفانو "تأييد" بلاده لحل الدولتين.

واضاف بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) أن "سلسلة من اللقاءات المؤسساتية جمعت الوزير ألفانو بالرئيس (أبو مازن)"، حيث أكد الأول "لمحاوره قناعة إيطاليا للمساهمة بإعادة بناء الظروف السياسية من أجل حل الدولتين". كما أكدت ألفانو "الموقف الإيطالي بشأن المستوطنات واحترام القانون الدولي"، مشددا على "أهمية أن تكون تصريحات القيادة الفلسطينية التي تدين أياً من أعمال العنف، مصحوبة بإجراءات ملموسة واستراتيجيات خالية من التحريض".

وقال ألفانو إن "إيطاليا تواصل مع المجتمع الدولي، دعم حل الدولتين، وهو الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "أعمال العنف والإرهاب تلهب الأرض ويجب أدانتها بحزم". أردف "إن إيطاليا أثبتت على مر السنين قربها وتضامنها مع تعزيز القدرة الفلسطينية، ومن خلال التزام مادي تجاوز الـ240 مليون يورو منذ عام 2005″، وهي "ستواصل القيام بدورها، من أجل إعادة كاملة لآفاق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين".

من جانبه "حث الرئيس عباس المجتمع الدولي على إعطاء دفعة أقوى لتسهيل إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، معربا عن "أمله بأن ينجح مؤتمر باريس بتقديم مساهمة إيجابية بهذا الصدد".