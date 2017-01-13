النظام السوري لم يستطع تجنيد أكثر من 2500 في "الفيلق الخامس"

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء



روما-قال شقيق أحد المتطوعين في الفيلق الخامس – اقتحام، الذي شكّله النظام السوري بالتعاون مع الروس والإيرانيين، أن عدد المنتسبين لذا الفيلق "لم يتجاوزوا الألفين وخمسمائة منتسب رغم الإغراءات التي قدّدها النظام والتسهيلات في قبول المقاتلين في صفوف هذا الفيلق".

وأوضح شقيق لمتطوع في هذا الفيلق، رفض ذكر اسمه، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن "الفيلق بدأ التدريبات بداية العام الجاري، وهي تدريبات يقوم بها ضباط روس وليس ضباط سوريين، ويخضع المتطوعون في هذا الفيلق القتالي لدورةتدريبية كثيفة على الأسلحة الروسية التي يمتلك غاليتها الجيش السوري أساساً، كما يتدربون على حروب الشوارع والاقتحام وحفظ الأمن والسيطرة، فيما تُمنع عنهم الإجازات والاحتكاك بالعالم الخارجي، سوى إمكانية إجراء اتصالات هاتفية مراقبة، وزيارات محدودة لبعض الأشخاص المتطوعين".

وقال المصدر إن "عدد المتطوعين لهذا الفيلق، والذين يتدربون قرب قاعدة حميميم الجويّة في محافظة اللاذقية، وليس داخلها، لم يتجاوز الألفين وخمسمائة متطوع على الرغم من التسهيلات المالية التي تمنح هؤلاء رواتب شهرية مرتفعة جداً بالنسبة للسوريين، إذ تتراوح بين 100 و150 ألف ليرة (200 – 300) دولار أمريكي، ورغم استثناء العمر من هذا التطوّع، إذ يُسمح لمن هم بين 17 و 50 سنة بالتطوع للقتال به".

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قد أعلنت عن تشكيل الفيلق الخامس في 22/ 11/ 2016، وأُرسلت رسائل ترويجية عبر شبكات الهاتف المحمول، كما عممت وزارة الأوقاف على مديرياتها ضرورة الحث على الالتحاق بهذا الفيلق، كذلك عبر المساجد وخطب الجمع، وصدرت وعود بتأمين الوظائف بعد انتهاء الخدمة في الفيلق، واستمرارية الراتب الأساسي لموظفي الدولة، وتولي أمر العائلة في حال الموت بالمعركة وغير ذلك، من أجل زيادة عدد المقاتلين العاملين مع النظام، وضم بعض مقاتلي الميليشيات غير النظامية التابعة لها، والتي يُقدّرها البعض بعشرات الآلاف من المقاتلين "غير المنضبطين".