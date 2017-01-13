مؤتمر باريس للسلام سيؤكد عدم الإعتراف بأي تغيير أحادي على حدود 67

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- يدعو المؤتمر الدولي للسلام في باريس يوم الأحد المقبل كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لإعادة التأكيد رسميا على التزامها بحل الدولتين، ومواجهة الأصوات التي ترفض هذا الحل".

وبحسب مسودة البيان الختامي المرتقب صدوره عن المؤتمر، الذي تشارك فيه أكثر من 70 دولة، فإنه يدعو "كل جانب لإثبات بشكل مستقل، من خلال السياسات والإجراءات، التزامه الحقيقي بحل الدولتين والامتناع عن اتخاذ خطوات احادية تحكم مسبقا على نتائج مفاوضات الوضع النهائي، من أجل إعادة بناء الثقة وخلق مسار العودة إلى المفاوضات المباشرة ذات مغزى".

وقالت المسودة، التي حصلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على نسخة منها "التأكيد على عدم الإعتراف بأي تغييرات على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق القدس، عدا عن تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات".

وتعيد المسودة التأكيد على "صحة مبادرة السلام العربية، وتسليط الضوء على قدرتها على الاستقرار في المنطقة". كما "نرحب بآفاق التعاون الوثيق بين الأعضاء واللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة لتعزيز أهداف هذا الإعلان وتعزيز، إذا لزم الأمر، الآليات القائمة".

وتشدد على أن "حل الدولتين عن طريق التفاوض يجب أن يلبي التطلعات المشروعة للشعبين، بما في ذلك تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته والإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي على أساس من الأمم المتحدة قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)".

ويلفت البيان إلى "أهمية معالجة الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، ويدعو كافة الأطراف إلى اتخاذ خطوات سريعة لإنتاج تغيير جوهري في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية هناك".