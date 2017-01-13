مصادر ايطالية تنفي ما تردد عن "فرار" رئيس جهاز الاستخبارات من طرابلس الغرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت مصادر أمنية برلمانية ايطالية ما ورد عن صحيفة (ال فوليو)، نقلا عن موقع اخباري ليبي، حول اضطرار رئيس وكالة أمن المعلومات والامن الخارجي (Asie)، ألبرتو مانينتي، لمغادرة العاصمة الليبية طرابلس اثر سيطرة مليشيات محسوبة على حكومة الانقاذ مساء أمس الخميس على مقرات لحكومة الوفاق الوطني، التي تحظى بالاعتراف من جانب الأمم المتحدة

وقال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، جاكومو ستوكي أن الخبر المتناقل "غير موثوق به تماما"، وأضاف في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء "حسب معلوماتي، فان مانينتي لم يكن أصلا متواجدا في طرابلس".

وكان موقع (المرصد) الليبي على الشبكة العنكبوتية قد نقل عن مصادر سماها بـ"الموثوقة" تحدثت عن وصول رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، ألبرتو مانينتي فى "زيارة غير معلنة إلى العاصمة طرابلس، عبر مطار المعيتيقة، رفقة مسؤول الترتيبات الأمنية فى بعثة الامم المتحدة الجنرال باولو سيرا، قبل أن يغادرها مساءً بعد التحرك العسكري لقوات حكومة الإنقاذ".

وكانت حركة (خمس نجوم) المعارضة قد طالبت الحكومة في وقت سابق الجمعة باحاطة البرلمان حول حقيقة "فرار" رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية من طرابلس مساء أمس الخميس.