المعارضة السورية المسلحة توافق على حضور أستانة وسلّمت تركيا أسماء الوفد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء



روما – أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم الاثنين عن موافقتها على المشاركة في مؤتمر يُعقد في 23 الشهر الجاري في العاصمة الكازاخية أستانة برعاية روسية وتركية.

ولم تستلم أي من التكتلات السياسية دعوات لحضور هذا المؤتمر، ومن المرجح أن يتم دعوة بعض أعضائها بصفتهم الشخصية، فيما يخشى معارضون أن تُستبعد العارضة السياسية على حساب العسكرية.

واتخذت اليوم هذه الفصائل قرارها النهائي بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها في العاصمة التركية أنقرة، وقالت إنها ستعمل على تشكيل الوفد الذي سيحضر المؤتمر، وستبحث هناك وضع خطة لوقف دائم لإطلاق النار في سورية.

ووفق مصدر حضر الاجتماعات التي عُقدت في أنقرة، فإن الفصائل اتّخذت قرارها بالأغلبية، وأشار إلى وجود تردد لدى بعض الفصائل وعدم ثقة في أهداف المؤتمر ونتائجه، وعدم ثقة بجدّية النظام والطرف الإيراني.

وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "وافقت الفصائل على الحضور باعتبار مؤتمر أستانة سيكون لوضع خطة كاملة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومناقشة إطلاق سراح المعتقلين، لكن العملية السياسية ستكون مؤجلة، في الغالب إلى مؤتمر جنيف الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في الثامن من شباط/فبراير المقبل".

لكن معارضين سياسيين سوريين يشككون في أهداف المؤتمر، ويُطالبون الفصائل بالابتعاد عن مناقشة الشق السياسي خلال المؤتمر. وقال المعارض السوري نادر جبلي إن "الأستانة محطة إجبارية محفوفة بالمخاطر، بحكم تحكم الروس بها، ولا تملك الفصائل رفاهية عدم حضورها، وهي لا تملك خبرة سياسية، ولا تستطيع مخالفة أمر تركيا، وحتى لا تتورط وتمنح الفرصة للروس والأتراك بإضعاف مرجعية جنيف ورعاية الأمم المتحدة واستبعاد الأصدقاء، يجب على الفصائل الإصرار على عدم تناول الشأن السياسي، والتركيز على آليات تثبيت وتعزيز وقف إطلاق النار فقط".

ومن المفترض وفق ناطق باسم الفصائل أن يتم تشكيل الوفد بالتنسيق مع الهيئة العليا للمفاوضات، وسرسل كل فصيل مسلح مندوبين للمؤتمر، وتم تحديد الأسماء وتسليمها للجانب التركي الذي سيتولى عملية التنسيق مع الروس، لكن موسكو لم توجّه الدعوة حتى الآن لأي من التكتلات السياسية السورية المعارضة، سواء التي تعمل داخل سورية أو خارجها، ومن المُرجّح أن يتم توجيه الدعوات لشخصيات في هذه التكتلات بصفتها الشخصية وليس باسم تكتلاتها.

وكان قد حضر اجتماعات فصائل المعارضة المسلحة في أنقرة والتي جرت مطلع الشهر الجاري بحضور مسؤولين روس وأتراك عدد من قياديي ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية ولكن بصفتهم الشخصية، ولم يتم دعوة الائتلاف لهذه الاجتماعات، ومن بينهم رئيس الائتلاف الذي لم يُعلن عن حضوره لهذه الاجتماعات.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات (السبت) أنها تؤيد الجهود المتعلقة لعقد مؤتمر أستانة لمحادثات السلام، واعتبرته "خطوة مبدئية لاستئناف الجولة المقبلة من المفاوضات السياسية في جنيف".

وشكك المعارض السوري سعيد مقبل في كل أهداف مؤتمر أستانة، واستبعد أن يكون هدفه وضع خطة لتثبيت وقف إطلاق النار، وقال إن "موضوع تثبيت وقف إطلاق النار لا يحتاج إلى الذهاب إلى الآستانة، وهذا المؤتمر هو خدمة مجانية لروسيا، فأي وقف لإطلاق النار لا يصدر بقرار أو مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة، ويكون إلزامياً، لن يجد طريقاً للتنفيذ، ولن يكون هناك ضامن لعدم خرق النظام والإيرانيين والميليشيات اللبنانية والعراقية الموالية لإيران لقف إطلاق النار، فالخصم روسيا هو نفسه الحكم، وهذا لا يمكن أن يكون، ولا يقبله عقل".

وشاركت في اجتماعات أنقرة تسعة فصائل عسكرية هي: "فيلق الشام"، "فرقة السلطان مراد"، "الجبهة الشامية"، "جيش العزة"، "جيش النصر"، "الفرقة الأولى الساحلية"، "لواء شهداء الإسلام"، "تجمع فاستقم كما أمرت"، "جيش الإسلام"، ورفضت الحضور والمشاركة كل من "حركة أحرار الشام" و"صقور الشام" و"فيلق الرحمن" و"ثوار الشام" و"جيش إدلب" و"جيش المجاهدين".