المهاجرون والبيئة محور لقاء البابا ورئيس غينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن "إن التنمية المتكاملة للشخص، والحفاظ على البيئة، ومكافحة الظلم الاجتماعي والفقر، وتطوير سياسات ملائمة لمعالجة قضية الهجرة"، كانت محور لقاء البابا فرنسيس برئيس جمهورية غينيا ألفا كونديه، بالفاتيكان الاثنين.

واضاف بيان فاتيكاني أنه جرى "خلال المحادثات الودية تأكيد العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وغينيا"، مع "التركيز على بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفي هذا السياق "لم ينقص تقييم دور ومساهمة المؤسسات الكاثوليكية الهامة في البلاد"، وبشكل خاص "في مجال التعليم والصحة، وكذلك في تعزيز الحوار بين الأديان ومع المجتمع المسلم".

بالإضافة إلى ذلك، "تم التركيز أيضا على الوضع السياسي والاجتماعي في المنطقة"، مع "الإشارة بوجه خاص إلى التزام جمهورية غينيا الملموسة للمساهمة بالتهدئة". واختتم البيان بالقول إن "الرئيس كونديه أجرى بعد ذلك محادثة مع سكرتير دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي كان برفقة الأمين العام للعلاقات مع الدول پاول ريتشارد غالاغر".