موغيريني: ليبيا لا تزال قضية محورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بالرغم من أن الموضوع الليبي لم يطرح اليوم على جدول أعمال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن بروكسل لا تزال تؤكد أن عملية إعادة الاستقرار لليبيا تشكل أمر محورياً بالنسبة لها.

وفي هذا الاطار، أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، أن الموضوع الليبي سيعود للبحث خلال اجتماع الشهر القادم.

وأوضحت أن الاتحاد مستمر في مهمته البحرية قبالة السواحل الليبية (صوفيا)، والتي بدأت بالفعل في تأهيل خفر السواحل الليبي ومساعدة السلطات على احتواء موجات الهجرة غير الشرعية.

ونوهت المسؤولة الأوروبية بأنه وبطلب من رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، فإن من مهام عملية صوفيا "تأمين حماية الصيادين الليبيين وتمكينهم من القيام بعملهم، لما لذلك من أهمية على المستوى الاقتصادي"، حسب كلامها.

واعتبرت موغيريني أن أوروبا ستكون بأمان أكثر لو كانت المياه الليبية آمنة.

هذا ويعقد وزراء الخارجية اجتماعهم الدوري اليوم، الأول لهذا العام، وسط مشاعر قلقة تجاه استمرار غموض الرؤية على الضفة الأخرى من الأطلسي، فأوروبا تترقب بحذر تلويح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإمكانية تغير نهج تعامل بلاده معها.

وتتمحور مواطن الخوف الأوروبية، من المجهول الأمريكي، حول المسائل المتعلقة بالملف السوري والعلاقة مع روسيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).