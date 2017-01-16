مسؤول ايطالي: تلزم اتفاقات مع دول افريقيا بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعرب مسؤول ايطالي عن الرضا لاستخدام المهاجرين في مجال العمل الإجتماعي، لكن في ظل الوعي بوجوب التركيز في المقام الأول على بلدان أفريقيا والحاجة إلى إبرام اتفاقات ثنائية معها.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الاثنين، رحب رئيس بلدية تراباني فيتو داميانو بمبادرة وزير الداخلية ماركو مينّيتي الخاصة بالمقترح السالف الذكر، الذي تتضمنه حزمة الإجراءات الجديدة المتعلقة بالهجرة، والتي ستطرحها الوزارة على البرلمان الأربعاء المقبل.

وأردف "انه طلب تقدمنا به منذ بعض الوقت، وقد نجحنا بتمريره في نهاية المطاف"، فـ"توظيف هؤلاء في خدمة المجتمع يخرجهم من حالة الخمول التي يقضون أيامهم فيها"، والتي "تصيبهم بالإحباط فضلا عن كونها هدرا للموارد أيضا".

كما ابدى عمدة تراباني، إحدى مدن صقلية التي تتصدر نشاط الاستقبال، تأييده لمقترح إعادة تنظيم مراكز تحديد الهوية والطرد للمهاجرين، قائلا إن "النقاط الساخنة في تراباني تمثل رأس الحربة لا لصقلية وحسب، بل لأوروبا بأسرها"، لكن "الى جانب مركز تحديد الهوية هذا، ينبغي أن يكون هناك مركز ترحيل أيضا".

ورأى داميانو أن "على مراكز الإستقبال المؤقتة للمهاجرين استقبال أولئك الذين تم تحديد هوياتهم فقط وصدر بحقهم أمر طرد من البلاد". واختتم مشيرا الى السقف الزمني لبقاء المهاجرين في المراكز قائلا، "يجب أن لا يبقى هؤلاء في مخيمات اللاجئين أكثر من يومين فقط"، وهو "الوقت اللازم لإعداد عملية نقلهم إلى أوطانهم."