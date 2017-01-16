تنظيم داعش يتوسع في دير الزور شمال شرق سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء



روما- بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات العنيفة، استطاع تنظيم الدولة (داعش) توسيع مناطق سيطرته في مدينة دير الزور شمال شرق سورية بالسيطرة على مناطق وأحياء كانت تحت سيطرة قوات النظام السوري، ورسّخ قوته في المناطق التي كان يُسيطر عليها، وقال شهود عيان من المدينة إن النظام يستقدم تعزيزات وقوات إضافية إلى المدينة.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية اشتباكات عنيفة، تجددت اليوم الاثنين، بين مقاتلي تنظيم الدولة وقوات الجيش السوري وتلك التابعة لإيران وبعض الميليشيات التابعة للنظام كميليشيا الدفاع الوطني، في مختلف جبهات دير الزور، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام، بعد سيطرة التنظيم على مناطق الموارد المائية، والنقل، والمرور، التي كانت خاضعة لسيطرة قوات النظام، قبل أن تنسحب منها وتعيد الانتشار.

ووفق شهود عيان من المدينة، فإن التنظيم يقوم باستحضار تعزيزات عسكرية كبيرة، وشوهد دخول أسلحة ثقيلة للمدينة، من بينها دبابات ومدافع ثقيلة، بالمقابل زادت غارات طيران النظام على المناطق التي تنسحب منها قواته، وعلى أحياء مأهولة بالسكان يُعتقد أن التنظيم يتخذ مقرات له في بعض أبنيتها.

ويسعى التنظيم لإحكام حصار مطار دير الزور العسكري، وبات يحاصره من كافة الجهات، وتم قطع الطريق المؤدي إلى هذا المطار الذي تُسيطر عليه قوات النظام حتى اليوم، لكن النظام يُحصّن المطار بشكل كبير، ومنع سقوطه بيد التنظيم طوال سنتين، باعتباره الشريان الوحيد لأحياء النظام المحاصرة داخل المدينة.

وأطلق ناشطون وسياسيون سوريون معارضون حملات إعلامية لدعم دير الزور، على اعتبار أن "المدنيين المقيمين فيها حتى الآن هم أكبر الخاسرين، حيث يعيشون بين مطرقة تنظيم الدولة الذي يتعامل معهم بإرهاب وتشدد، وبين قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة التي تقصف وتقتل المدنيين عشوائياً".