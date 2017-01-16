الاتحاد الأوروبي يقلل من حجم خلافاته بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي التخفيف من حدة خلافاتهم بشأن رؤيتهم لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي الاطار نفسه، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد يسعى للدفع باتجاه حل للصراع في الشرق الأوسط عن طريق خلق إجماع دولي يحترم أساسيات الحل، خاصة قرارات الشرعية الدولية.

ولكن المسؤولة الأوروبية قللت من شأن الخلاف الأوروبي البريطاني بشأن الموقف من تلميح الإدارة الأمريكية الجديدة بإمكانية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، قائلة "نحن لن ننقل بعثتنا بالتأكيد"، حسب كلامها.

ونفت أن يكون وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، هو من عطل بياناً أوروبياً حول الشرق الأوسط، فـ"لن نستبعد صدور بيان في المستقبل حول الشرق الأوسط عندما تتطور المواقف، ويمكن أن يتم ذلك بالتعاون مع الشركاء العرب"، على حد قولها.

وشددت على أن الاتحاد يعتبر أن مؤتمر باريس الذي تم يوم أمس بشأن الشرق الأوسط كان ناجحاً. كما تحفظت المسؤولة الأوروبية على التحدث عن النتائج المترتبة على قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، مشيرة الى أن "هذا مصدر قلق بالنسبة لنا، ولكننا لا نريد التكهن بنتائج شيء لم يحصل بعد".

هذا و لاتزال آراء الأوروبيين متفاوتة حول مستقبل التعاطي مع عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة في ظل استمرار الغموض الذي يحيط بالرؤية الأمريكية تجاه هذا الموضوع.

إلى ذلك، يقدر مراقبون أوروبيون أن مؤسسات الاتحاد تعيش الآن في حالة ترقب بانتظار معرفة توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة.