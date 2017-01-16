اسقف ايطالي: يجب تحسين مقترحات الداخلية عن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رأى اسقف ايطالي أن المقترحات الواردة في خطة وزارة الداخلية عن المهاجرين يجب أن تُحسَّن في ظل حماية وتعزيز مسار حضور طالبي اللجوء واجتثاث البيروقراطية المرتبطة بالأوقات.

وفي تعليق لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، على الأنباء التي تناقلتها صحف اليوم عن خطة وزارة الداخلية، التي سيقدمها الوزير ماركو مينّيتي الاربعاء المقبل في البرلمان، لم يشأ مدير مؤسسة (مغرانتِس) التابعة للمجلس ذاته، المونسنيور جانكارلو بيريغو، ابداء أي رأي قبل أن يكون بمتناول يديه نصا مرجعيا للإجراءات والقرارات ذات الصلة بها.

لكنه ذكَّر بأن "العمل في المجال الإجتماعي لطالبي اللجوء موجود بالفعل في العديد من البلديات"، مبينا أن "هذا العمل لا يمكن أن يكون إجباريا لأنه يتعارض والحرية الدستورية لطالب اللجوء". وخلص المونسنيور بيريغو معربا عن الأمل أيضا، بأن "يتم تشكيل اللجان الإقليمية المعنية بالنظر في طلبات اللجوء على أساس الكفاءة وليس التمثيل، للإبقاء على أنواع مختلفة من المهاجرين".