الاتحاد الأوروبي يطرح نفسه وسيط نوايا حسنة في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يطرح الاتحاد الأوروبي نفسه كوسيط نوايا حسنة في مجال العمل على حل الصراع في سورية.

جاء هذا التوصيف على لسان الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب انتهاء أعمال اجتماع وزراء خارجية دول أوروبا الدوري اليوم في بروكسل.

وحاولت المسؤولة الأوروبية التسويق لفكرة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بقدر كاف من المصداقية لدى كافة الأطراف السورية والإقليمية والدولية، "باعتبار أننا لم نكن جزءاً من الصراع العسكري في هذا البلد"، حسب كلامها.

وضمن هذا التفكير، اقترحت موغيريني استضافة مؤتمر دولي سياسي في بروكسل خلال الربيع القادم لبحث مستقبل سورية السياسي واستكمال مؤتمر المانحين الدوليين الذي عقد العام الماضي في لندن.

وأشارت الى أن الهدف هنا مزدوجاً، فبالدرجة الأولى التأكيد على الالتزام الإنساني تجاه السوريين وكذلك البدء بإطلاق عملية مصالحة شاملة، وإعادة إعمار ضمن الاحترام الكامل لقرارات الأمم المتحدة.

وأعربت عن أملها بأن تتمكن الأطراف السورية والإقليمية من فتح صفحة جديدة بعد مؤتمر جنيف المقرر في شباط/فبراير القادم والمقرر عقده برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف السورية المتحاربة.

وأكدت موغيريني أن العمل الأوروبي يتمحور حول المشاركة في تسهيل الحوار بين الأطراف السورية، دائماً تحت راية الأمم المتحدة، وكذلك الانخراط في مرحلة ما بعد الصراع.

ورداً على سؤال حول مستقبل سورية، أكدت موغيريني أن الاتحاد يريد أن تكون بلدا موحدا يعيش ضمن علاقات حسن جوار واستقرار مع الدول المحيطة، وتشعر فيه كافة مكونات الشعب السوري بأطيافه العرقية والدينية بإمكانية العيش المشترك.

وشددت على أن المصالحة وإعادة الإعمار لن تتم إلا بواسطة عملية انتقال سياسي.

هذا وقد غاب عن كلام المسؤولة الأوروبية أي إشارة لمستقبل أو مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

هذا وكانت المسؤولة الأوروبية قد أجرت سلسلة تحركات دبلوماسية خلال الأيام الماضية في محاولة لحشد الدعم لما تسميه مبادرة "أوروبية – إقليمية" لمرحلة ما بعد الصراع في سورية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يُدع لمؤتمر استانة المقرر في 23 الشهر الحالي، برعاية روسية – تركية، ما يؤكد أن بروكسل ليست طرفاً مؤثراً في أي حل مستقبلي للصراع السوري، من وجهة النظر الدولية.

هذا ولا يزال الاتحاد الأوروبي يترقب ما ستفعله الإدارة الأمريكية الجديدة في مجالات السياسة الخارجية الدولية، خاصة لجهة العلاقات مع روسيا والملفات المتصلة بها مثل سورية وأوكرانيا.