سيناتوران ايطاليان: سنقيِّم تغيير استراتيجية الحكومة للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد سيناتوران يمينيان ايطاليان عزمهما على تقييم إمكانية تغيير استراتيجية الحكومة الخاصة بالهجرة.

وأضاف مسؤولا اللجنة الأمنية في حزب (فورتسا ايتاليا)، ماوريتسيو غاسباري وإليو فيتو، "لاحظنا أن الحزب الديمقراطي وحكومة (رئيس الوزراء باولو) جينتيلوني، أقدما أخيرا على إلقاء نظرة نقدية على السياسات التي وضعت حتى الآن عن الهجرة من قبل حكومة رينزي"، حتى أن "سكرتير الحزب الديمقراطي ايضا، اعتبرها خاطئة من بين أمور أخرى".

وأشارا الى "الأمر يتعلق بسلسلة من الخيارات الكارثية، سواء من الناحية الإنسانية أم الأمنية"، والتي "يتفق الجميع الآن على ضرورة تغيير هذه الاستراتيجية". وأردفا "سنقيِّم الحقائق، لأن التصريحات لم تترجم الى التدابير حتى الآن".

وذكرا أن حزبهما "(فورتسا ايتاليا) ينادي منذ فترة باستئناف سياسة الحكومات التي حققتها حكومة برلسكوني في منطقة المتوسط، من خلال الاتفاقات مع ليبيا وغيرها من الدول"، فضلا عن "مراجعة وتعليق البعثات الدولية التي أثبتت كثيرا دعمها لنشاط المهربين أو ارتباطها بتنظيمات الإرهاب الأصولي".

وخلص غاسباري وفيتو الى القول "يجب علينا أيضا إعادة النظر في قواعد القانون الجنائي الإيطالي، وإعادة تنظيم الشرطة، التي تحتاج إلى مزيد من الموارد"، وأوضاع سجوننا مع أخذ الصعوبات التي تواجهها كوادر الشرطة العاملة في السجون بعين الاعتبار".