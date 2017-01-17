المفوضية تعترض على تقرير للعفو الدولية عن حرية التعبير والحقوق بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن امتعاضها تجاه محتوى تقرير منظمة العفو الدولية حول تقلص مساحات الحقوق والحريات في أوروبا بسبب محاربة الإرهاب.

وأوضحت المفوضية أنها أخذت علماً بالتقرير الذي صدر اليوم، والذي غطى طيفاً واسعاً من المجالات المتعلقة بأمن المواطن الأوروبي وضرورة الحفاظ على حرياته وحقوقه. وقالت المقوضية "بالنسبة لنا هذه الأمور هي دعائم أساسية للبنيان الأوروبي"، على حد قول المتحدثة باسمها. وأشارت توف إيرنيست، أن المفوضية تتمسك بضرورة المحافظة على مساحات حرية التعبير وحقوق الإنسان في أوروبا، مؤكدة عدم إمكانية التضحية بهذه المبادئ في إطار الحرب على الإرهاب.

وفندت المفوضية ما اعتبرته "ادعاءات" لمنظمة العفو الدولية، التي تصف بـ"الغامضة" التشريعات الأوروبية لمحاربة الإرهاب، وقالت "لدينا تعريف واضح للإرهاب وآليات محاربته ضمن أطر الحريات والحقوق المعمول بها"، وفق كلامها.

وشددت على أن الاتحاد يراعي مفاهيم التناسب والضرورة والحقوق الأساسية عند تقديم أي إقتراح بشأن محاربة الإرهاب.

وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت في التقرير ميل الدول والمؤسسات الأوروبية لتضييق مساحات حرية التعبير والانتقاص من الحقوق الأساسية للمواطنين واتخاذ إجراءات منافية للمبادئ الأوروبية بذريعة الحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب، حسبما أفاد التقرير.

