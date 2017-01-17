ايطاليا: تخصيص الأديرة الفارغة لإستضافة اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – اعلنت رهبنة الدومنيكان عن استجابتها لدراما اللاجئين من خلال استخدام الأديرة الفارغة لتقديم الضيافة لهم.

وبهذا الصدد، أوضح الرئيس العام لرهبنة الواعظين الأب برونو كادوريه أنه "في جميع أنحاء أوروبا أقدمت كل المقاطعات تقريبا على مشاريع للمساعدة، وتخصيص دير فارغ لمواجهة حالة الطوارئ المتعلقة باللاجئين"، مشيرا الى أن "لفتات التعاطف الإنفرادية لا تمثل دعما كبيرا"، بل "يمكنها أن تكون في الواقع أمرا خطيراً أيضا".

ثم تحدث الأب كادوريه عن "بِدع تم تحديثها في يومنا هذا"، مبينا أن "أكبر بدعة هي الإفتراء في اسناد قول أو عمل ما الى الله"، مؤكدا أنها "البدعة الأكثر مدعاة للقلق، حيث يتم فيها استغلال اسم الله لممارسة السلطة على الآخر".

كما أثار الرئيس العام للدومينيكان تأملا بالحاجة إلى إيجاد توليفة بين لغة الإيمان ولغة الثقافات الحديثة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "بعيدة جدا عن لغة الإيمان"، فـ"جل ما نتحدث عنه اليوم هو الاستحواذ والشراء، والأسلوب الذي يمكن من خلاله للمال أن يحكم العالم"، بينما "يتعلق الأمر بإيجاد وسيلة للحوار".

واختتم الأب كادوريه بربط ما سلف ذكره بأزمة الدعوات الكهنوتية، قائلا إن "الأمر لا يرتبط بتقليص هذه المسألة إلى مجرد حسابات"، بل أن "النقطة المهمة هي تجنب أزمة الحوار".