الحكومة الايطالية لاترى بديلا للاتفاق السياسي الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو الثلاثاء أن حكومة بلاده، في الوقت الراهن، "لا ترى بديلا للاتفاق السياسي الليبي"، الموقع في منتجع الصخيرات في المغرب أواخر عام 2015:

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية في جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، "علينا تشجيع مختلف الأطراف الليبية على الحوار".

وفي اشارة الى علاقات بلاده، التي تدعم حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، مع مجلس النواب في طبرق والجنرال خليفة حفتر، أردف منوها "نحن لا نرى اختلافا بين شرق ليبيا وغربها، ولذلك قررنا ارسال مساعدات إنسانية وأدوية إلى أولئك الذين يقطنون في شرق البلاد"، مجددا الاشارة الى أن ايطاليا كانت في طليعة الدول التي قالت أنه "من الضروري اسناد دور للجنرال حفتر" في مؤسسات البلاد.