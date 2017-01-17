عسكري ايطالي: علينا إعادة النظر بمهمة ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى عسكري ايطالي ان "على الناتو إيجاد هوية جديدة، وبدلا من التركيز على المجابهة بين الشرق والغرب، أي روسيا والغرب، كما فعل خلال الحرب الباردة، فمن الأحرى به النظر إلى جنوب العالم".

وتعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي وصف حلف شمال الأطلسي بأنه قد "عفا عليه الزمن" وهو "غير مجهز لقتال الإرهاب الإسلامي"، قال الجنرال ليوناردو تريكاريكو، الرئيس السابق لأركان القوة الجوية، والرئيس الحالي لمؤسسة (إكسا) للخدمات الأمنية والعسكرية، إن هذا الوصف "صحيح جدا"، وبالتالي "فمن الضروري إعادة النظر بجدية في الحلف وتعديل سبب وجوده".

وأردف "ينبغي إعادة صياغة رسالة وقواعد الناتو ومواءمة أسباب وجوده"، مع الظروف الراهنة "لكن ويل لمن يفكر في حله"، لافتا الى أن "الناتو اليوم يمثل الأداة الوحيدة لضمان لتسوية الصراعات، ويجب أن يبقى في أحسن حال."

أما بشأن مسألة مساهمات الدول الأعضاء التي تطرق إليها ترامب، فوفقا لرئيس مؤسسة (إكسا) "لا شيء جديد في الأمر"، فـ"بصرف النظر عن الخشونة التي تم التعبير بها عن هذا المفهوم، لا أذكر اجتماعا للناتو لم تتذمر فيه الولايات المتحدة من عدم استعداد دول الحلف". واختتم بالقول "آمل أن يكون هذا حافزا إضافيا يُمكِّن أوروبا من أن تشمّر عن سواعدها وتفكر بطريقة أكثر واقعية لا خطابية بالهوية الدفاعية الأوروبية".