ألفانو: ادارة ترامب ستعزز القيم الأطلسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو أن يتم "تعزيز القيم الأطلسية" خلال ادارة الرئـس الامريكي المنتخب، دونالد ترامب.

وكان ألفانو يعلق خلال جلسة استماع مشتركة الثلاثاء أمام لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس النواب والشيوخ على تصريح لترامب خلال مقابلة مع صحيفتين أوروبيتين، وصف خلاله حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنه "عفى عليه الزمن".

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية "لدينا حق وواجب احترام قرارات قوة ديمقراطية كبرى بكل ثقة وبدون عداوة".

وبشأن العلاقات مع روسيا، نوه ألفانو بأن الأخيرة تعتبر "شريكا موثوقا به ومفيد في مكافحة الارهاب. فتنظيم داعش يشكل تهديدا خطيرا للغاية، وعلى حلف شمال الأطلسي تقييم التهديد القادم من الجنوب".

