موغيريني تدعو السراج لزيارة بروكسل لمواصلة العمل المشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناقشت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج اليوم الوضع الأمني والسياسي في بلاده.

هذا ما اعلنه مكتبها اليوم، مشيراً إلى أن الحديث المطول بين الطرفين تمحور حول الدعم الذي يقدمه الاتحاد لحكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي.

وأعادت المسؤولة الأوروبية التأكيد على التزام الاتحاد بالدعم الكامل للعملية السياسية في ليبيا، حيث قالت "ندعم أولويات الحكومة في عدد من المجالات خاصة الهجرة ومراقبة الحدود"، حسب البيان.

ودعت موغيريني السراج لزيارة بروكسل خلال الأسابيع القادمة لمواصلة العمل المشترك.

وكانت المسؤولة الأوروبية قد أكدت في وقت سابق بأن الموضوع الليبي سيكون على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في شهر شباط/فبراير القادم.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يعمل منذ أشهر على تدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا، عبر عملية صوفيا البحرية الرامية أيضاً إلى التصدي لشبكات الهجرة غير الشرعية. وشددت على ضرورة الحفاظ على أمن المياه الإقليمية الليبية.

ويولي الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة لليبيا، باعتبارها الآن بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين بالوصول إلى أوروبا، يرى أن "بسط الاستقرار وسيادة الدولة في ليبيا سيساعدنا على معالجة ملف الهجرة والتجارة غير الشرعية للسلاح ومكافحة الإرهاب"، وفق مصادر أوروبية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى توقيع إتفاقية مع ليبيا من أجل معالجة ملف الهجرة واللجوء، بما يشبه الاتفاق الذي وقع قبل أشهر مع تركيا للغرض نفسه.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى المؤسساتية والأمنية منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.