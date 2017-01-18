ايطاليا تبحث مع دبلوماسيها تعزيز حضورها بأسواق رابطة آسيان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يستضيف اليوم وغدا مقر وزارة الخارجية في العاصمة روما اجتماعا للسفراء الايطاليين المعتمدين لدى الدول العشر في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) للتباحث في استراتيجية تعزيز الحضور الايطالي في أسواق هذة المجموعة، التي يبلغ تعداد سكانها 630 مليون نسمة، مع توقعات أن يشهد ناتجها الإجمالي نموا بمتوسط 5.3٪ في العام الحالي 2017

واشارت الخارجية الايطالية الى أن احتياجات البنية التحتية لدول الرابطة الاسيوية بحلول عام 2030 ستفوق الـ500 مليار يورو مع توقعات بأن يقفز معدل نمو الإنفاق على السلع الاستهلاكية الى 105٪ بحلول عام 2030.



وفي هذا الصدد، نوه وكيل وزارة الخارجية بنيديتو ديلا فيدوفا، بأنها "منطقة مستقرة ذات نمو اقتصادي هائل وتقدم فرصا كبيرة للشركات الايطالية"، وقال أنها "سوق ناشئة ومتكاملة على نحو متزايد مع تأسيس مجتمع آسيان العام الماضي"

وسيخرج الاجتماع بمبادئ توجيهية للسفراء الايطاليين في دول رابطة الآسيان، التي تأسست عام 67 وتشمل خاليا ماليزيا واندونيسيا والفلبين وسنغافورة وكمبوديا وتايلاند وفيتنام وبروناي ولاوس وميانمار.