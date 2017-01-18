الاتحاد الأوروبي: يتعين التحرك بشكل مشترك لعقد اتفاق مع ليبيا بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – شددت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل التعامل مع مختلف أوجه مشكلة الهجرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقد اتفاقيات مع دول شمال أفريقيا.

وضمن هذا الإطار، ينظر مسؤولو المؤسسات الأوروبية بعين من القلق والتوجس تجاه ما تقوم به إيطاليا من تحركات من أجل عقد اتفاق ثنائي مع ليبيا للتعامل مع ملف المهاجرين.

عن هذا الموقف، عبر اليوم رئيس الوزراء المالطي جوزف ميسكاد، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، عن قناعته بضرورة عدم ترك إيطاليا وحدها في مواجهة أزمة المهاجرين.

ووصف ميسكاد في مؤتمر صحفي عقده في ستراسبورغ اليوم بالاشتراك مع كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، و الرئيس الجديد للبرلمان أنطونيو تاياني، بـ"الصعب والشديد التعقيد" أمر التوصل إلى اتفاق مع ليبيا.

وأوضح ميسكاد أن التوصل إلى إتفاق مع ليبيا مسؤولية أوروبية، وقال "أخذنا علماً بالتحركات الإيطالية الأخيرة ولكننا نريد تقدما أوروبيا، إذ لا يجب التخلي عن إيطاليا وتركها وحدها تتفاوض بشأن الهجرة"، على حد تعبيره.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي قد أعلن مؤخرا خلال زيارة قادته الى طرابلس أن بلاده ستفعل الاتفاقية الموقعة مع ليبيا قبل ثمانية أعوام، حول مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن جهته، استخدم رئيس المفوضية جان كلود يونكر، نبأ وقوع هزة أرضية جديدة في إيطاليا هذا الصباح، للتأكيد على أن الاتحاد لن يتخلى عن روما، وأن عليها العمل تحت مظلة بروكسل. وأشار رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي بأنه أوعز للمفوض المختص بشؤون إدارة الأزمات التحرك من أجل مساعدة إيطاليا لمواجهة آثار الهزة الجديدة. وأوضح يونكر أنه اتصل أمس مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني "لطمأنته" حول استمرار وقوف الاتحاد إلى جانب بلاده في مختلف المجالات.

هذا وتحتل مسألة الهجرة مكاناً هاماً على جدول أعمال الرئاسة المالطية للأشهر الستة القادمة، فمسؤولو هذا البلد يعتقدون أن الاستمرار على الوضع الحالي المتشرذم بشأن تقاسم أعباء اللاجئين والمهاجرين لا يمكن أن يستمر.

وتقترح مالطا، كما جاء على لسان رئيس وزراءها، العمل مع بلدان جنوب المتوسط لعقد اتفاقيات لضبط المهاجرين، وفتح ممرات إنسانية لمن يستحقون اللجوء و الحماية الدولية على أراضي الاتحاد.

ويحذر ميسكاد من مغبة مواجهة أزمة مهاجرين أخرى خلال الأشهر القادمة، إذا لم يتم التحرك بشكل جماعي لاستباقها.

وتقول المفوضية الأوروبية، وهي من تتفاوض عادة باسم الاتحاد مع دول الجوار، بأن الاتفاقيات المأمولة مع دول شمال أفريقيا لا يمكن أن تكون نسخة طبق الأصل من الاتفاق الموقع مع تركيا، وأن لكل بلد خصوصية يجب أخذها بعين الاعتبار.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يعاني من حالة تشرذم وانقسام بسبب عدم رغبة العديد من دوله في تنفيذ الاستراتيجة الأوروبية للهجرة والتي تنص على تقاسم الأعباء ومساعدة الدول التي تواجه تدفق المهاجرين بدول جنوب المتوسط، مثل اليونان وإيطاليا.