ميليشيا ليبية تطلق النار على قارب صيد صقلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن قارب صيد من بلدة (ماتزارا ديل فاللو) الصقلية تعرض لإطلاق نار سلاح رشاش من سفينة تحمل عناصر "ميليشيا ليبية"، على مسافة 20 ميلا بحريا تقريبا قبالة سواحل بنغازي ودرنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن "هذه الواقعة حدثت بعد ظهر يوم الاثنين، لكن لم يعلن عنها إلا اليوم"، مشيرة الى أن "رصانة قبطان قارب الصيد، ماتّيو أزارو وهدوء طاقمه قاد الى تجنب مصادرة السفينة".

وبهذا الصدد، قال رئيس قطاع الثروة السمكية والتنمية البحرية، جوفاني تومبيولو "إنه أمر لا يطاق أن تتعرض حياة صيادينا لخطر كبير من جراء أعمال قرصنة حقيقية"، موضحا أن "الحادث الخطير الذي وقع في المياه الدولية لقارب الصيد، هو الأخير من حيث الترتيب الزمني في حرب يواجهها أسطول ماتزارا البحري منذ أكثر من 50 عاما".

وخلص تومبيولو الى القول إن "حرب السمك هذه ندفع ثمنها غاليا، سواء أكان من الناحية البشرية أم الاقتصادية".