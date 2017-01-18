مصر: اعادة افتتاح متحف الفن الاسلامي بعد ترميمه بمساهمة دولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، صباح الاربعاء، متحف الفن الإسلامى، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله بمساهمة دولية تشمل الإمارات العربية المتحدة وايطاليا الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا .

وحسب الرئاسة المصرية، كان فى استقبال السيسي "كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والتعاون الدولى ومحافظ القاهرة. كما كان فى الاستقبال سفراء الدول التى ساهمت فى مشروع ترميم المتحف وهى الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا ونائب مدير عام منظمة اليونسكو ومدير إدارة التعاون الدولى فى وزارة الخارجية الإيطالية".