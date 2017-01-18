جينتيلوني: غياب التزام مشترك للاتحاد الأوروبي بملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن "هناك حاجة لأن يكون الالتزام بانقاذ واستقبال المهاجرين أمرا مشتركا بالنسبة لدول أوروبا، سواء أكانت 28 أو 27″، لكن "الأمر ليس كذلك للأسف"

وفي تصريحات خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين الأربعاء، وبعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أضاف جينتيلوني أن "إيطاليا لا تتهرب من مسؤوليتها في الحث على هذا الأمر"، لكن "على الرغم من حجم الجهود التي يمكن أن تبذلها دولة واحدة، دون أن يكون هناك أي تقاسم، فسيكون من الصعب جدا إعطاء استجابة مقنعة لهذه الحالة الطارئة".

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية الى أن "أوروبا قد بدأت تعنى بقضية الهجرة مع بعض التأخير"، حيث "تم وضع الأجندة في شهر أيار/مايو 2015″، لكن "على مدى العامين الماضيين أصبحت القضية مشكلة تهدد العديد من الإنجازات". واختتم بالقول إن "الرسالة التي ينبغي علينا نقلها هي أننا لن نسمح لهذا الخطر بأن يتحقق"، فـ"ستبقى أوروبا الشنغن بكل قيمها ومبادئها".