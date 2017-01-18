عشراوي تحذر من تقارب ترامب مع المستوطنين الاسرائيليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي عن "قلقها وقلق القيادة الفلسطينية من التصريحات والنوايا التي اطلقتها إدارة الرئيس الامريكي الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بالاستيطان ونقل السفارة الامريكية الى القدس، وما يمكن ان تسفر عنه هذه الخطوة وهذه السياسة من انفجار العنف وعدم الاستقرار في فلسطين وباقي الاقليم".

وكان 3 من قادة المستوطنين الإسرائيليين اعلنوا دعوتهم للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب معتبرين ذلك صفحة جديدة في العلاقات بين المستوطنين وإدارة ترمب.

ويعد قادة المستوطنين بطرح عدد من المشاريع الإستيطانية بعد تسلم ترامب إدارة البيت الأبيض.

وشددت عشراوي، خلال لقاء اثنين وعشرين قنصلاً وممثلاً عن الاتحاد الأوروبي في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله على "ضرورة الاسراع باتخاذ خطوات عملية ووقائية لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة".

وحذرت عشراوي من "تواصل الانتهاكات الاسرائيلية، وإمعان دولة الاحتلال في محاولاتها لتقويض حل الدولتين من خلال تعميق الاستيطان وازدياد وتيرة النهب المنظّم للأرض الفلسطينية، ناهيك عن شرعنة إجراءاتها الاحتلالية والتي تنهي أية آمال لإنهاء الاحتلال وايجاد تسوية سياسية للصراع".

ودعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول المشاركة في اللقاء، الى اتخاذ إجراءات ردعية فورية ومساءلة الاحتلال، وذلك لاستعادة الثقة بالمجتمع والقانون الدوليين، وإثبات امتلاكه للإرادة السياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".

داخليا، فقد لفتت الى الاجتماعات واللقاءات الفلسطينية المستمرة، من اجل دمقرطة النظام السياسي الفلسطيني برمته، سواء على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، او الانتخابات التشريعية الفلسطينية. واكدت على "استنفاذ كل الجهود الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية على اساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وإعادة إعمار غزة".

وشددت عشراوي على "الانتخابات باعتبارها الشرط الحيوي والضروري لتحديث النظام السياسي الفلسطيني".