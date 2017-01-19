أوروبا تراقب النقاش التركي حول التعديلات الدستورية وتدعو للتمسك بالديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تراقب مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن كثب النقاش الدائر في تركيا حالياً حول التعديلات الدستورية التي تؤدي لتوسيع سلطات رئيس البلاد.

وقد أقر البرلمان التركي في قراءة أولى جملة تعديلات دستورية، تؤدي إلى إلغاء منصب رئيس الوزراء وإعطاء صلاحيات إضافية لرئيس البلاد رجب طيب أردوغان، بما في ذلك تمكينه من اختيار أعضاء المحكمة الدستورية.

وستطرح هذه التعديلات للاستفتاء الشعبي في نيسان/أبريل القادم، بعد أن يتم الموافقة عليها خلال قراءة ثانية، الأمر الذي من المتوقع أن يتم دون إرباكات تذكر.

وتنظر بروكسل إلى ما يجري في تركيا بكثير من الحذر والترقب، إذ أن هناك خشية حقيقية من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقليص المساحات الديمقراطية وتغير في آلية حكم البلاد.

ولكن الاتحاد الأوروبي يقر، على لسان أحد المتحدثين باسمه، أن ما يجري في تركيا يعد أمراً داخلياً بالدرجة الأولى، وقال إن "البت في تفاصيل الحكم الديمقراطي يعتبر أمراً سيادياً".

لكن بروكسل شددت على ضرورة أن ينتبه المشرعون الأتراك إلى ضرورة احترام أعلى المعايير المتعلقة بسيادة القانون، التي حسب كلام المتحدث، "يجب أن تتماشى الإجراءات التركية مع التزامات أنقرة الدولية ومكانتها كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد".

ويشدد الاتحاد على ضرورة تأمين الشفافية في عمل المؤسسات الديمقراطية التركية، مركزاً على أن استقلالية القضاء تعد جزءاً لا يتجزأ من سيادة القانون.

وتطالب بروكسل السلطات التركية بالقيام بإجراءات شفافة تضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع والأحزاب السياسية.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي، بحسب المتحدث، ملتزماً، بالعمل مع تركيا، بوصفها دولة ديمقراطية مستقرة، لمواجهة التحديات المشتركة.

إلى ذلك، رأت منظمة (هيومان رايتس واتش)، أن التعديلات الجاري النقاش بشأنها والتي ستعزز من سلطات الرئيس أردوغان، ستساهم في تقويض الأسس الديمقراطية في تركيا.

هذا وتخضع السلطات التركية منذ فترة لانتقادات كثيرة من قبل الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية بسبب تضيقها على المعارضة وأطراف المجتمع المدني بذريعة محاربة الإرهاب.

لكن منتقدي أنقرة يقرون بالدور المحوري الذي تلعبه في حل المشكلات الدولية والإقليمية، ويتعهدون بالاستمرار في التعاون معها، على الرغم من كل ما يجري في الداخل.