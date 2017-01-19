ايطاليا: رئيس الدفاع المدني يدير حالة طوارئ زلزال وسط البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال قسم الدفاع المدني الايطالي إن رئيسه فابريتسيو كورتشو، يتواجد في رييتي (وسط) حاليا لإدارة حالة الطوارئ ميدانيا، في المناطق المتضررة من جراء الزلزال الذي وقع أمس

وكان المعهد الوطني الايطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين قد قال أمس إن زلزالين بقوة 5.3 و5.4 درجات، ضربا منطقتي لاكويلا ورييتي (وسط) عند الساعة 10:25 و11:15 على التوالي.

واضافت مذكرة للدفاع المدني الخميس، أن كورتشو سيلتقي الصحافة صباح اليوم لإحاطتها علما بالأوضاع في المنطقة.

وفي هذا السياق قال كورتشو معلقا على تصريحات سياسيين لوسائل الإعلام، إن "من يريد إثارة جدل حول تأخير مفترض في عمليات الإنقاذ، أو إطلاق الاتهامات، فهذا يعني أنه لا يفهم كيف يعمل أن نظام الحماية المدنية الوطني". وأردف "من يوجه انتقادات غير ضرورية سلفا ربما لا يفهم أنه يهاجم نظام البلاد بأسره".

وتابع "هناك آلاف العمال الذين يقومون بالتدخل في ظروف صعبة، ويخاطرون بحياتهم في محاولة لتقديم الإغاثة والمساعدة للمواطنين"، مبينا أنه "منذ الـ24 من آب/أغسطس الماضي وحتى الآن، لم يتأخر أحد قط بإدخار أي جهد لمعالجة المشكلات وإيجاد الحلول".

ورأى رئيس قسم الدفاع المدني أنه "لا يسع المرء إلا الاعتراف بالوضع الصعب الذي ينطوي على اثنين من الأحداث: سوء الاحوال الجوية والزلازل"، واللذين "بإجتماعهما في المكان نفسه جعلا الوضع معقدا للغاية"، لكن "أقول مرة أخرى إننا لم نضيّع دقيقة واحدة هنا"، واختتم مؤكدا أن "نظام الدفاع المدني بأكمله سيستمر بتسخير جميع الموارد الضرورية".