 ترامب :لم أنس وعدي بشأن نقل السفارة إلى القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب انه لم ينس وعده بشأن نقل السفارة الأمريكية الى القدس.

وقال ترامب لصحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، الخميس "لم أنس وعدي وأنا شخص لا يخرق وعوده"، وأضاف "لم اعد استطيع انتظار بدء العمل مع اسرائيل. في نهاية الأسبوع سيبدأ الاتصال بيننا بشكل رسمي".

وقالت المستشارة الرفيعة للرئيس الأمريكي المنتخب كيلان كونوي للصحيفة إن طاقم ترامب يدعم بالتأكيد نقل السفارة، واعربت عن رأيها بضرورة عمل ذلك "بالسرعة القصوى".

في غضون ذلك، رجحت مصادر سياسية إسرائيلة ان يتم الاعلان عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الاسبوع المقبل، وأضافت أن "طاقما امريكيا تفقد مؤخرا الموقع المخصص لإقامة مبنى السفارة في القدس".

وكانت السلطة الفلسطينية حذرت من نقل السفارة مشيرة إلى انه في حال تم ذلك فسيتم تعليق الإعتراف باسرائيل والاتفاقيات الموقعة.