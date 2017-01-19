دراسة أوروبية: داعش فقد ربع أراضيه عام 2016

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت دراسة أوربية أن تنظيم (داعش) فقد خلال عام 2016، ربع الأراضي التي كان قد سيطر عليها في العراق وسورية.

ووفقا لتقرير معهد (IHS ماركت) اللندني للأبحاث، فإن "الأراضي الخاضعة للخلافة، تقلصت بين بداية ونهاية العام الماضي من حوالي 78 ألف كم٢ إلى 60400 كم٢"، فيما "تكبد التنظيم عام 2016 خسائر غير مسبوقة من الأراضي، بما فيها من مناطق أساسية وحيوية لمشاريعه"، مشيرا الى أنه "شهد خسائر كهذه عام 2015 أيضا، ولو بنسبة أقل"، عندما "تقلصت أراضي (دولة الخلافة) من 90800 كم٢ إلى 78 ألف كم٢".

وفي هذا السياق، توقع رئيس مركز رصد المعهد البريطاني، كولومب ستراك "تراجعا آخر للتنظيم خلال العام الجاري". واضاف "نتوقع أن تتمكن قوات الحكومة العراقية من استعادة الموصل قبل النصف الثاني من العام"، بينما "ستكون معركة تحرير الرقة أكثر صعوبة، وهي عاصمة تنظيم (داعش) السورية".

واختتم ستراك بالقول إن "الرقة قلب التنظيم ولن يتخلى عنها دون قتال"، والذي "ربما سيتطلب تدخلا بريا من أي جهة خارجية، كالولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا، أو من قوات الحكومة السورية بدعم روسيا أو إيران".