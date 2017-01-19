وزراء خارجية جوار ليبيا يجتمعون السبت بالقاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- قال مصدر دبلوماسي مصري لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ان "وزراء خارجية دول جوار ليبيا يجتمعون السبت المقبل بالقاهرة لمناقشة الازمة الليبية".

وأفاد مصدر ليبي مطلع مقيم بالعاصمة المصرية ان "وفدا ليبيا يصل القاهرة مساء الجمعة للاجتماعات، التي يشارك فيها دول الجوار: مصر وتونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر، علاوة على الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط والمبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر، والمبعوث العربي صلاح الجمالي".

هذا ويناقش الاجتماع الذي يرأسه وزير الخارجية المصري سامح شكري، تقييم الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الدول المشاركة لتجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق الصخيرات

يشار الى أن القاهرة استضافت مؤخرا، برعاية اللجنة المصرية لمتابعة الوضع في ليبيا برئاسة رئيس الأركان، الفريق محمود حجازي، عدة شخصيات ليبية، آخرها رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج.

وقد أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لدى استقباله السراج، ان بلاده "تسعى لدعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبى وايجاد حل ليبى خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية وبدون أى تدخل خارجى". كما جدد "موقف مصر الثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا واحترام إرادة شعبها الذى تربطه بالشعب المصرى علاقات وثيقة ممتدة عبر التاريخ"، حسبما نقل عنه المنتحدث الرئاسي المصري، علاء يوسف.





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