وزير الخارجية الإيطالي في تونس لاجتماعات مؤسساتية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير أنجيلينو ألفانو قد انطلق الى العاصمة التونسية لعقد اجتماعات مؤسساتية مع سلطاتها.

وأضاف بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الخميس، أنه "لدى وصول الوزير ألفانو إلى تونس العاصمة، كان في استقباله السفير الإيطالي رايموندو دي كاردونا، وبقية أعضاء وفد السفارة"، فضلا عن "وفد رئاسة الجمهورية التونسية، لأجل الاجتماع مع الرئيس الباجي قائد السبسي".

وذكر البيان أنه "بعد الاجتماع، سيتم استعراض نتاجه للصحافة"، ثم "يستمر برنامج الزيارة بالإنتقال إلى مكتب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وبعده لقاء الصحافة مجددا". يلي ذلك "غداء عمل، ليلتقي ألفانو من ثم، رئيس الوزراء يوسف الشاهد، قبل أن ينتقل الى متحف باردو لحضور حفل إحياء ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في 18 آذار/مارس 2015″.

وأشار البيان الى أن "ألفانو سيعالج خلال لقاءاته القضايا الثنائية والدولية، ولا سيما الحرب المشتركة ضد الإرهاب، والوضع في ليبيا، وإدارة تدفقات الهجرة"، مبينا أن "هذه الزيارة الى تونس ستكون فرصة لتأكيد التفاهم المشترك بين إيطاليا وتونس، وقرب الحكومة الإيطالية من المؤسسات والشعب التونسي، أبطال المثال الوحيد الناجح للربيع العربي".

وخلص البيان الى القول إن "الوزير ألفانو سيقوم أيضا بزيارة مقر إقامة السفير دي كاردونا، حيث يلتقي الجالية الإيطالية المقيمة في تونس".