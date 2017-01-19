أحرار الشام تدعم مؤتمر أستانة ولن تُشارك فيه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء



روما – أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية، عدم مشاركتها في مؤتمر أستانة الذي سيعقد في العاصمة الكازاخية في 23 كانون الثاني/يناير الجاري لبحث الأزمة السورية، لكنّها في نفس الوقت أعلنت تأييدها للفصائل العسكرية المعارضة المشاركة فيه، و

وبررت الحركة رفضها المشاركة بأستانة بـ "عدم تحقق وقف إطلاق النار"، و"انطلاق حملة همجية قوية ضد أهلنا في وادي بردى، وتسويق العدو الروسي نفسه على أنه طرف ضامن في الاتفاق، في حين أن طائراته ما زالت تقطر دمًا من دماء شعبنا الصامد، والوضع العسكري الداخلي الذي سيلقي بظلاله على المؤتمر" وفق بيان أصدرته الحركة.

لكن الحركة أكّدت أن قرارها هذا "لا يُلغي تأييد الاخوة الذاهبين للمؤتمر، إن توصّلوا إلى نتائج طيبة فيها مصلحة الأمة والتخفيف عنها".

وأعربت الحركة عن قناعتها بأن الحل العسكري هو الحل الأنسب وليس السياسي، وذكرت "كذب من قال إن هذا أوان العمل السياسي فقط، بل الآن سيحمى الوطيس، وساحات الجهاد اليوم تنادى أسود الإسلام وأبطال الشام، كي يتابعوا مسيرة إخوانهم الشهداء، ويحافظوا على راية الجهاد عالية خفاقة في أرضنا المباركة، متكاملين مع أبطال المدافعة السياسية من كوادر الحركة وغيرها من الفصائل، الذين يدفعون عنا بجهادهم ما يمكنهم من مفاسد، ويجلبون لنا ما يمكنهم من مصالح".

ويشارك ممثلو فصائل عسكرية، في غالبيته العظمى إسلامية، في مؤتمر أستانة، في وفد يرأسه محمد علوش، رئيس الجناح السياسي في جيش الإسلام، يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين من الهيئة العليا للمفاوضات، فيما يُرسل النظام بالمقابل وفداً سياسياً وليس عسكري، يرأسه بشار الجعفري، السفير السوري في الأمم المتحدة.

إلى ذلك، قال علوش، رئيس وفد المعارضة إلى أستانة، إن هدف المعارضة من الذهاب إلى مفاوضات أستانة هو "تثبيت وقف إطلاق النار بالدرجة الأولى، والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة".

وأوضح اليوم الخميس أن المعارضة "ستُصرّ على نشر مراقبين دوليين على خطوط التماس في المناطق المشتعلة في حال تم تثبيت وقف إطلاق النار"، واعتبر أن ذلك إن تم سيُعتبر "إنجازًا كبيرًا يساعد على التقدم والمضي في الحل السياسي"، وتوعد بمواصلة القتال في حال فشل عملية التفاوض.

وكانت عدة فصائل عسكرية معارضة قد رفضت المشاركة في مؤتمر أستانة بعد اجتماعات مكوكية في أنقرة مع مسؤولين روس وأتراك، ولم تنجح الضغوط التركية بإرغامها على تغيير موقفها.