الخارجية المصرية: اجتماع دول الجوار الوزاري بالقاهرة سيناقش بناء الثقة بين الليبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة –تستضيف العاصمة المصرية السبت المقبل، الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري. وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كل من مصر وليبيا والجزائر وتونس وتشاد والنيجر

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد بأن "الاجتماع سيناقش أبرز مستـجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والشواغل التي تعرقل العملية السياسية، كما سيتم استعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي-ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات". بالمغرب

ونوه المتحدث بأن "هذا الاجتماع يأتي استكمالا لجهود دول الجوار الليبي الرامية لإيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، واستعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق".

.هذا وسيشارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اضافة الى المبعوثين الخاصين الى ليبيا، الأممي مارتن كوبلر، والغربي صلاح الجمالي، والأفريـقي جاكايا كيكويتي.