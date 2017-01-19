اعتصامات وتحذيرات فلسطينية من نقل السفارة الامريكية للقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-نظم مئات من الفلسطينيين إعتصامات في مدن رام الله ونابلس والخليل في الضفة الغربية للاحتجاج على نية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نقبل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.

ورفع الفلسطينيون الأعلام الفلسطينية ويافطات كتب عليها "القدس هي حجر الأساس في الحرب والسلم" و"نقل سفارة الولايات المتحدة للقدس هو عملا عدوانيا ضد حقوق الشعب الفلسطيني".

وشارك في الإعتصامات التي دعت لها (فتح) قياديون من الحركة ونشطاء ومواطنون وممثلون عن فصائل فلسطينية أخرى.

وقالت (فتح) في رسائل باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والالمانية والإيطالية "للقدس أهمية استثنائية وفريدة على مختلف الصعد السياسية والدينية والروحية، وقد شكلت على الدوام مركزا للصراع في الشرق الأوسط، وإحدى القضايا الحاسمة لحل الصراع في الشرق الأوسط. وبالتالي، فإنه لا يمكن التساهل مع أي قرار بشأنها ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، الاستهانة بعواقبه".

وحذرت من أن "قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيشكل بكل تأكيد عملا عدوانيا ضد حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ومن ِشانه أن يقود إلى إنهاء أي فص لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، إذ أن موت حل الدولتين سيقود نحو تغييرا هائلا في مسيرة الصراع وفرص حله، مع ما يحمله ذلك من عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. كما أن قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها للقدس لن يشكل إضرارا بالشعب الفلسطيني وحده، إنما ستقود بلا شك إلى تعزيز الاستعمار والظلم والعداء".

ودعت "الإدارة الأمريكية المرتقبة، لتقييم عواقب هذه الخطوة بعناية على صورة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مصالح وأمن الولايات المتحدة، إذ أن دورها الحقيقي هو خدمة مصالح الشعب الأمريكي، وليس خدمة مصالح المستوطنين الإسرائيليين. ومن المستحيل تفهم أي مبرر لهذه الخطوة العدوانية الاستفزازية والتي تتعارض مع مواقف جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية الماضية، الديمقراطية والجمهورية منها ، التي تتعارض بشكل صارخ مع الإجماع الدولي الذي لا يتزعزع، وهو الأمر الذي سيؤثر دون أدنى شك على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة والعالم".

وقالت "على الإدارة الأمريكية أن تختار بين الانقياد نحو القوى اليمينية الأكثر تطرفا في إسرائيل وممثليها في الحكومة الإسرائيلية، أو اختيار الدفع بعملية السلام قدما، ويجب أن يكون واضحا أن هذين الموقفين لا يلتقيان أبدا، وعلى الرئيس المنتخب ترامب أن يفهم أن قرار نقل السفارة للقدس، هو أحد القرارات الخطيرة، والحاسمة، التي من شانها تحديد علاقة الولايات المتحدة تحت رئاسته، مع فلسطين والمنطقة العربية، والعالم الإسلامي وبقية المجتمع الدولي".