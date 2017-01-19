ايطاليا: انتشال ثلاث جثث اثر نهيار جليدي على فندق بوسط البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت السلطات الايطالية مساء الخميس أنه تم انتشال ثلاث جثث وتحديد مكان جثة رابعة لنزلاء وعاملين في فندق يقع على أطراف كتلة غران ساسو الجبلية في وسط ايطاليا (حوالي 130 كم عن مدينة روما)، اثر انهيار جليدي طمر الفندق وأزاحه عشرة أمتار.

ولا يزال أكثر من عشرين شخصا في عداد المفقودين، بينما يستمر البحث عن أحياء بين الانقاض والثلوج. ونجا نزيلان فقط من موت محقق حيث كانا خارج فندق (ريغوبيانو) عند سقوط الكتلة الجليدية.

ووصف رجال الاطفاء الوضع بـ"المأساوي"، وأشاروا الى أن الكتلة الجليدية جرفت الفندق وحطمته ولم يتبق من المبنى الا جزء صغير". واضافوا "هناك أطنان من الثلوج والاشجار والحطام وبعض الاثاثات ابتعدت مئات الأمتار" عن الفندق.

وتربط هيئة الدفاع المدني انهيار الكتلة الجليدية بهزات أرضية ضربت وسط ايطاليا يوم أمس الأربعاء.