المجلس الوطني الفلسطيني: نقل السفارة الامريكية للقدس سيفتح باب سحب الإعتراف بإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال المجلس الوطني الفلسطيني إن نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب الى القدس "سيفتح الباب لسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل".

وقد عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اليوم الخميس اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، سليم الزعنون في مقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمّان.

وقال في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "تحدث الزعنون حول تهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بنقل سفارتها إلى القدس وسبل مواجهة ذلك، مؤكدا على الموقف الفلسطيني بأن خطوة كهذه إنْ تمتْ ستكون لها تداعيات ليس على الاحتلال فحسب، بل على المنطقة والعالم أجمع، ونعتبرها اعتداءً صارخاً على حقوقنا الوطنية في عاصمتنا القدس، وعدواناً فاضحاً على القانون الدولي، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوقنا الوطنية المشروعة".

وأضاف "دعا الزعنون إلى مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مطالبا العالمين الإسلامي والعربي بتحمل المسؤولية وعدم إعطاء أية مبررات لعدم تحركهما لمنع تنفيذ هذه الخطوة المدمرة على المنطقة".

وقال المجلس الوطني في بيان في ختام اللقاء، "استنكر المجتمعون الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 1948 خاصة ما جرى في قرية ام الحيران في النقب موجهين التحية لصمود أهلنا هناك وتمسكهم بأرضهم، كما وجه المجتمعون تحية إكبار وإجلال لأرواح الشهداء الأبرار، ولصمود شعبنا على أرضه، وبشكل خاص الصمود الأسطوري لأسرانا البواسل في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، داعين إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بشأنهم، مؤكدين أن قضيتهم ستبقى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية وعلى كافة المستويات والمحافل الدولية".