متحدث باسم ترامب: لايطاليا قرار دعوة روسيا لقمة الدول السبع الكبرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيويورك- أشار متحدث باسم ادارة الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، الى ان ضم روسيا الى قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستضيفها مدينة تاورمينا الايطالية باقليم ضقلية في شهر أيار/مايو المقبل، هو "أمر متروك لايطاليا لاتخاذ القرار"

وكان المتحدث، شون سبايسر، يجيب على سؤال حول فرضية توجيه ايطاليا، الرئيس الدوري للمجموعة هذا العام، الدعوة لروسيا لحضور القمة المعنية.



وكان وزير الخارجية الايطالي، انجيلينو ألفانو قد كشف في وقت سابق عن أن بلاده تهدف الى اعادة روسيا الى حظيرة الدول الصناعية الكبرى (مجموعة الثماني) والتي تحولت إلى مجموعة الدول السبع في أعقاب تعليق عضوية موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية عام 2014. ولكنه استبعد أن تشارك روسيا في قمة تاورمينا، التي ستلتئم في يومي 26 و27 أيار/مايو المقبل.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، باولو جينتيلوني قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي لنهاية العام 2016، أن بلاده ستسعى على استخدام رئاستها لمجموعة السبع لـ"إحداث علاقة مختلفة مع روسيا"، كما كرر مرارا رقضه العودة لمنطق الحرب الباردة بين الغرب وموسكو.