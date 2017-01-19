الائتلاف الوطني يدعو روسيا لتبني قرار تحت الفصل السابع لمحاسبة من يخرق وقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

استانبول- دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، أنس العبدة، روسيا لـ"تبني قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع يحاسب من يقوم بخرق وقف إطلاق النار ويحيل ملف محاكمة بشار الأسد ورموز نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال العبدة في كلمة في افتتاح مؤتمر (منظومة وطن) الخامس في إستانبول، ألقاها رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني، أحمد رمضان: إن الائتلاف الوطني "ملتزم بالعمل من أجل توفير ما أمكن من الدعم للحل السياسي، وتوفير كل ضغط ممكن لتثبيت وضمان استمرار وقف إطلاق النار، ومحاسبة الأطراف التي تنتهكه وتخرقه"، حسبما أفاد المكتب الاعلامي للائتلاف.

وأضاف إن "عمل روسيا على تبني قرار من مجلس الأمن، تحت الفصل السابع، يحاسب من ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في سورية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، يعتبر دليلاً على حسن النية، وبداية مناسبة لتحرك ينهي المعاناة".

وأكد العبدة في كلمنه على أن "تحقيق الانتقال السياسي في سورية، أمر جوهري بالنسبة للسوريين"، مشيراً إلى أن ذلك "لن يكون دون دور حقيقي من قبل المجتمع الدولي لوقف القتل والدمار"، منوها بأن "هناك حاجة أيضاً لحراك دبلوماسي يضغط من أجل إيصال المساعدات للمحاصرين، ومنع النظام من السيطرة على المساعدات وتوزيعها على بطانته الفاسدة، والميليشيات الداعمة له".