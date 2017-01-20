برلماني ايطالي: أمن ليبيا مصلحة وطنية بالنسبة لبلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني ايطالي معارض إن "أمن ليبيا مسألة وطنية، إنه كذلك بالنسبة لحركة 5 نجوم وينبغي أن يكون هكذا بالنسبة للحكومة أيضا".

واضاف النائب من حركة 5 نجوم وعضو اللجنة البرلمانية لأمن الدولة (كوباسير)، أنجيلو توفالو، أنه "سيكون من الحماقة ومن غير الحكمة، عدم التيقن من فشل جهود الامم المتحدة، وبشكل خاص، على ضوء الأحداث الأخيرة والموقف الجديد الراهن".

وأردف "إن محاولة الضغط من الخارج أو على الأقل الدفع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي ربطت سلطتنا التنفيذية وبالتالي إيطاليا، في حالة ضيق، ومعها مصالحنا الوطنية". وأوضح أن "الموقف معقد، لكن حان الوقت الآن للجلوس على طاولة والتحدث مع جميع الأطراف الليبية المعنية قبل أن يفوت الأوان حقا".

وذكر توفالو انه "حان لنتحدث عن السلام والتعاون، لخلق توازن جديد، باسم سيادة الشعوب والصداقة التاريخية بين الشعبين الليبي والإيطالي"، وأنه "انطلاقا من حرص حركة 5 نجوم على الأمن القومي في إيطاليا، مستعدة فورا للاستماع إلى أي شخص من الجهات الليبية لمحاولة إيجاد حل أو تحسين الوضع على الأقل، الذي أصبح معقدا للغاية وغير ملائم للغاية بالنسبة لنا".

وخلص البرلماني المعارض الى القول إن "الوقت محدود، لا بد لنا من التحرك بسرعة لأجل مستقبل إيطاليا، ولشركاتنا الاستراتيجية، وبالتالي لأجل أبنائنا".