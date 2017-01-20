برلمانية ايطالية: معطيات يوروبول عن الإرهابيين تثبت غزو المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت برلمانية ايطالية أن المعطيات التي نشرتها قوة الشرطة الأوروبية (يوروبول) عن الإرهابيين تثبت أن هناك غزواً قائما لبلداننا من جانب المهاجرين.

وكتبت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، على صفحتها بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي أن "جيشا مؤلفا من 34 ألف إرهابي محتمل وصل الى أوروبا مع المهاجرين غير الشرعيين"، ولقد "أعلن ذلك (يوروبول) وليس بعض الشعبويين".

وتابعت أن هؤلاء "إلى جانب 4 آلاف آخرين من المتطرفين الذين يحملون جنسيات أوروبية، يمثلون قوة شاملة من 38 ألف شخص يهددون أمن الدول الأوروبية"، متسائلة "أهذا ليس غزوا؟ وكيف يريدون دعوته رينزي، ألفانو وجينتيلوني؟ ربما كانت رحلة سياحية نظمت للإرهابيين والمتطرفين الإسلاميين؟".

وتابعت ميلوني محذّرة "لسنا على استعداد للسماح بأن نُغزى دون رد فعل"، وأردف "كفانا قوارب هجرة وعلينا فرض حصار بحري قبالة السواحل الليبية المكتضة بالمراكب لمنعها من الإنطلاق"، واختتمت بالقول "كل ما يخرج عن إطار ما ذكرته هو تواطؤ مع الإرهابيين".