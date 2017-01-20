الداخلية الإيطالية: المهم الآن إنقاذ الناس من الإنهيار الجليدي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الداخلية الإيطالية إن جل ما يهمنا الآن هو إنقاذ الناس من الإنهيار الجليدي الذي تعرض له فندق غران ساسّو.

وكانت السلطات الايطالية قد قالت مساء أمس إنه "تم انتشال ثلاث جثث وتحديد مكان جثة رابعة لنزلاء وعاملين في فندق (ريغوبيانو) الذي يقع على أطراف كتلة غران ساسو الجبلية في وسط ايطاليا (حوالي 130 كم عن مدينة روما)، اثر انهيار جليدي طمر الفندق وأزاحه عشرة أمتار.

ولا يزال أكثر من عشرين شخصا في عداد المفقودين، بينما يستمر البحث عن أحياء بين الانقاض والثلوج.

وأكد نائب وزير الداخلية فيليبو بوبيكو في تصريحات إذاعية الجمعة، أن "الجدل لم ينقص حول جهود الإغاثة، لكننا نتجاهله"، فـ"نحن نرى واجب ضمان أقصى قدر من التدخلات، وعلي القول إن خدمات الطوارئ وجميع قوى الإنقاذ في البلاد تعطي الحد الأقصى".

وتابع "هناك تحرك وعمليات كبيرة حقا، وعلينا بالطبع فهم واكتشاف أوجه القصور أو الأخطاء، ولكن الآن الأولوية الآن هي إنقاذ الناس ومساعدة المحتاجين". وأوضح أن "عمل فرق الإنقاذ استمر الليلة الماضية دون توقف"، حيث "تابعت الحفر بمثابرة وبأمل أيضا".

هذا وتربط هيئة الدفاع المدني انهيار الكتلة الجليدية بهزات أرضية ضربت وسط ايطاليا يوم أمس الأول.