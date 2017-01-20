بلجيكا: مناصرو ترامب يعتقدون أنه يقول الحقيقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، تتزايد التخوفات والتوقعات تجاه ما ستحمله الحقبة الجديدة من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من تغير للعالم.

لكن هناك من مؤيدي ترامب من يرى أن وجوده في منصب الرئاسة يعني انطلاقه جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا رأي يؤيده كريستيان فولوي، الرئيس السابق لتجمع الجهوريين الأمريكيين في بلجيكا، فهو يعتقد أن الرئيس الجديد سيتصدى أولاً لمشكلة العمل.

وأشار فولوي الى أن "ترامب نجح في إقناع شركات صناعة السيارات بالعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تغريدات قليلة له على مواقع التواصل الاجتماعي". ورأى أن ما يزعج الديمقراطيين في ترامب هو قدرته على الحديث بصراحة وببساطة كل أطياف الطبقة الوسطى في أمريكا، "فهو رجل يتحدث بواقعية باعتباره قادم من قطاع الأعمال، كما أنه يقول الحقيقة"، على حد تعبيره.

أما فريق العمل المحيط بترامب، والذي يثير الجدل والقلق الكثير من الأطراف، فيصفه فولوي، بمجموعة أشخاص تساهم في تعزيز الاستقرار، هذا بالإضافة إلى وجود أغلبية جمهورية في البرلمان ومجلس الشيوخ الأمريكيين.

وعبر فولوي عن قناعته، وهي التي يتقاسمها معظم الأمريكيين المقيميين في بلجيكا، حسب رأيه، بأن ترامب يضع يده مباشرة على مواطن الألم، سواء كان الأمر يتعلق ببلاده أو بالخارج.

وفند فولوي المزاعم بأن ترامب يسعى لتعزيز مفهوم الحمائية الوطنية على العولمة، مشيراً أن الرئيس الأمريكي الجديد يبحث عن العدالة والمساواة.